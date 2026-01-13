SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trading Factory
Priyojit Karmakar

Trading Factory

Priyojit Karmakar
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 27%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
38 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
40.94 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
338.05 USD (337 754 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (338.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
338.05 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
99.03%
Carga máxima del depósito:
0.36%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
38 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
8.90 USD
Beneficio medio:
8.90 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.12% (1.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 37
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 338
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 338K
EURUSD 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.94 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +338.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMCapitalLtd-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

trading with safe money management
No hay comentarios
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trading Factory
30 USD al mes
27%
0
0
USD
1.6K
USD
10
0%
38
100%
99%
n/a
8.90
USD
0%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.