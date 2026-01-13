SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trading Factory
Priyojit Karmakar

Trading Factory

Priyojit Karmakar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
38 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
40.94 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
338.05 USD (337 754 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (338.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
338.05 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
99.03%
Max deposit load:
0.36%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
38 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
8.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.12% (1.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 37
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 338
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 338K
EURUSD 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.94 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +338.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMCapitalLtd-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

trading with safe money management
Keine Bewertungen
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trading Factory
30 USD pro Monat
27%
0
0
USD
1.6K
USD
10
0%
38
100%
99%
n/a
8.90
USD
0%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.