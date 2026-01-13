- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
38 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
40.94 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
338.05 USD (337 754 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
38 (338.05 USD)
最大連続利益:
338.05 USD (38)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
99.03%
最大入金額:
0.36%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
38 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
8.90 USD
平均利益:
8.90 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.12% (1.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|338
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|338K
|EURUSD
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.94 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +338.05 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
trading with safe money management
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
27%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
10
0%
38
100%
99%
n/a
8.90
USD
USD
0%
1:200