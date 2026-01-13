СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trading Factory
Priyojit Karmakar

Trading Factory

Priyojit Karmakar
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
38 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
40.94 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
338.05 USD (337 754 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
38 (338.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
338.05 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
99.03%
Макс. загрузка депозита:
0.36%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
38 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
8.90 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.12% (1.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 37
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 338
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 338K
EURUSD 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.94 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +338.05 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

trading with safe money management
Нет отзывов
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Factory
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
1.6K
USD
10
0%
38
100%
99%
n/a
8.90
USD
0%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.