Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
38 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
40.94 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
338.05 USD (337 754 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
38 (338.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
338.05 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
99.03%
Макс. загрузка депозита:
0.36%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
38 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
8.90 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.12% (1.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|338
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|338K
|EURUSD
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +40.94 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +338.05 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
trading with safe money management
Нет отзывов
