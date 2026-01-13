- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
38 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
40.94 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
338.05 USD (337 754 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
38 (338.05 USD)
最大连续盈利:
338.05 USD (38)
夏普比率:
0.86
交易活动:
99.03%
最大入金加载:
0.36%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.00
长期交易:
38 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
8.90 USD
平均利润:
8.90 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.12% (1.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|338
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|338K
|EURUSD
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
10
0%
38
100%
99%
n/a
8.90
USD
USD
0%
1:200