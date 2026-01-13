- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
38 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
40.94 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
338.05 USD (337 754 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
38 (338.05 USD)
샤프 비율:
0.86
거래 활동:
48.50%
최대 입금량:
0.36%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
38 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
8.90 USD
평균 이익:
8.90 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
월별 성장률:
0.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.12% (1.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|338
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|338K
|EURUSD
|25
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.94 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 38
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +338.05 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
trading with safe money management
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
10
0%
38
100%
48%
n/a
8.90
USD
USD
0%
1:200