- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
22 (88.00%)
Negociações com perda:
3 (12.00%)
Melhor negociação:
9.11 USD
Pior negociação:
-7.13 USD
Lucro bruto:
72.86 USD (7 275 pips)
Perda bruta:
-16.24 USD (1 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (47.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.63 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
4.85%
Depósito máximo carregado:
14.74%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
3.69
Negociações longas:
6 (24.00%)
Negociações curtas:
19 (76.00%)
Fator de lucro:
4.49
Valor esperado:
2.26 USD
Lucro médio:
3.31 USD
Perda média:
-5.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.99 USD (3)
Crescimento mensal:
49.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
15.34 USD (11.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.83% (15.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.63% (13.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.11 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +47.63 USD
Máxima perda consecutiva: -14.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
2026
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
50%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
1
0%
25
88%
5%
4.48
2.26
USD
USD
10%
1:400