トレード:
25
利益トレード:
22 (88.00%)
損失トレード:
3 (12.00%)
ベストトレード:
9.11 USD
最悪のトレード:
-7.13 USD
総利益:
72.86 USD (7 275 pips)
総損失:
-16.24 USD (1 497 pips)
最大連続の勝ち:
17 (47.63 USD)
最大連続利益:
47.63 USD (17)
シャープレシオ:
0.59
取引アクティビティ:
4.85%
最大入金額:
14.74%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
3.69
長いトレード:
6 (24.00%)
短いトレード:
19 (76.00%)
プロフィットファクター:
4.49
期待されたペイオフ:
2.26 USD
平均利益:
3.31 USD
平均損失:
-5.41 USD
最大連続の負け:
3 (-14.99 USD)
最大連続損失:
-14.99 USD (3)
月間成長:
49.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.10 USD
最大の:
15.34 USD (11.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.83% (15.14 USD)
エクイティによる:
9.63% (13.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
