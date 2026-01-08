- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
25 (89.28%)
Transacciones Irrentables:
3 (10.71%)
Mejor transacción:
9.11 USD
Peor transacción:
-7.13 USD
Beneficio Bruto:
87.67 USD (8 754 pips)
Pérdidas Brutas:
-16.39 USD (1 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (62.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.44 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.66
Actividad comercial:
4.85%
Carga máxima del depósito:
18.66%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
4.65
Transacciones Largas:
9 (32.14%)
Transacciones Cortas:
19 (67.86%)
Factor de Beneficio:
5.35
Beneficio Esperado:
2.55 USD
Beneficio medio:
3.51 USD
Pérdidas medias:
-5.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.99 USD (3)
Crecimiento al mes:
61.31%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.10 USD
Máxima:
15.34 USD (11.89%)
Reducción relativa:
De balance:
9.83% (15.14 USD)
De fondos:
9.63% (13.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.11 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +62.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
2026
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
61%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
0%
28
89%
5%
5.34
2.55
USD
USD
10%
1:400