Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
22 (88.00%)
Verlusttrades:
3 (12.00%)
Bester Trade:
9.11 USD
Schlechtester Trade:
-7.13 USD
Bruttoprofit:
72.86 USD (7 275 pips)
Bruttoverlust:
-16.24 USD (1 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (47.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.63 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
4.85%
Max deposit load:
14.74%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
3.69
Long-Positionen:
6 (24.00%)
Short-Positionen:
19 (76.00%)
Profit-Faktor:
4.49
Mathematische Gewinnerwartung:
2.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-14.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.99 USD (3)
Wachstum pro Monat :
49.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
15.34 USD (11.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.83% (15.14 USD)
Kapital:
9.63% (13.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.11 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
2026
Keine Bewertungen
