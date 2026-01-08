- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
22 (88.00%)
亏损交易:
3 (12.00%)
最好交易:
9.11 USD
最差交易:
-7.13 USD
毛利:
72.86 USD (7 275 pips)
毛利亏损:
-16.24 USD (1 497 pips)
最大连续赢利:
17 (47.63 USD)
最大连续盈利:
47.63 USD (17)
夏普比率:
0.59
交易活动:
4.85%
最大入金加载:
14.74%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
3.69
长期交易:
6 (24.00%)
短期交易:
19 (76.00%)
利润因子:
4.49
预期回报:
2.26 USD
平均利润:
3.31 USD
平均损失:
-5.41 USD
最大连续失误:
3 (-14.99 USD)
最大连续亏损:
-14.99 USD (3)
每月增长:
49.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
15.34 USD (11.89%)
相对跌幅:
结余:
9.83% (15.14 USD)
净值:
9.63% (13.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.11 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +47.63 USD
最大连续亏损: -14.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
2026
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
1
0%
25
88%
5%
4.48
2.26
USD
USD
10%
1:400