- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
25 (89.28%)
손실 거래:
3 (10.71%)
최고의 거래:
9.11 USD
최악의 거래:
-7.13 USD
총 수익:
87.67 USD (8 754 pips)
총 손실:
-16.39 USD (1 497 pips)
연속 최대 이익:
20 (62.44 USD)
연속 최대 이익:
62.44 USD (20)
샤프 비율:
0.66
거래 활동:
4.85%
최대 입금량:
18.66%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
4.65
롱(주식매수):
9 (32.14%)
숏(주식차입매도):
19 (67.86%)
수익 요인:
5.35
기대수익:
2.55 USD
평균 이익:
3.51 USD
평균 손실:
-5.46 USD
연속 최대 손실:
3 (-14.99 USD)
연속 최대 손실:
-14.99 USD (3)
월별 성장률:
61.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
15.34 USD (11.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.83% (15.14 USD)
자본금별:
9.63% (13.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.11 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +62.44 USD
연속 최대 손실: -14.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
2026
