Trade:
25
Profit Trade:
22 (88.00%)
Loss Trade:
3 (12.00%)
Best Trade:
9.11 USD
Worst Trade:
-7.13 USD
Profitto lordo:
72.86 USD (7 275 pips)
Perdita lorda:
-16.24 USD (1 497 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (47.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.63 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
4.85%
Massimo carico di deposito:
14.74%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
6 (24.00%)
Short Trade:
19 (76.00%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
2.26 USD
Profitto medio:
3.31 USD
Perdita media:
-5.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.99 USD (3)
Crescita mensile:
49.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
15.34 USD (11.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.83% (15.14 USD)
Per equità:
9.63% (13.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.11 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.63 USD
Massima perdita consecutiva: -14.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
50%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
1
0%
25
88%
5%
4.48
2.26
USD
USD
10%
1:400