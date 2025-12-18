- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
467
Negociações com lucro:
347 (74.30%)
Negociações com perda:
120 (25.70%)
Melhor negociação:
10 818.00 USD
Pior negociação:
-4 459.55 USD
Lucro bruto:
329 382.16 USD (1 201 919 pips)
Perda bruta:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (21 210.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28 645.86 USD (37)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
95.89%
Depósito máximo carregado:
4.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
16.39
Negociações longas:
423 (90.58%)
Negociações curtas:
44 (9.42%)
Fator de lucro:
4.06
Valor esperado:
531.54 USD
Lucro médio:
949.23 USD
Perda média:
-676.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-14 923.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 923.30 USD (13)
Crescimento mensal:
242.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15 147.33 USD (11.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.50% (15 147.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.07% (13 146.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|426
|Nasdaq_100
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|194K
|Nasdaq_100
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|465K
|Nasdaq_100
|449K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10 818.00 USD
Pior negociação: -4 460 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 37
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +21 210.00 USD
Máxima perda consecutiva: -14 923.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CyberFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2 272%
0
0
USD
USD
48K
USD
USD
13
0%
467
74%
96%
4.05
531.54
USD
USD
24%
1:200