Thomas Prihmono Joko Pratelo

OCT25

Thomas Prihmono Joko Pratelo
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2 272%
CyberFutures-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
467
Negociações com lucro:
347 (74.30%)
Negociações com perda:
120 (25.70%)
Melhor negociação:
10 818.00 USD
Pior negociação:
-4 459.55 USD
Lucro bruto:
329 382.16 USD (1 201 919 pips)
Perda bruta:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (21 210.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28 645.86 USD (37)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
95.89%
Depósito máximo carregado:
4.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
16.39
Negociações longas:
423 (90.58%)
Negociações curtas:
44 (9.42%)
Fator de lucro:
4.06
Valor esperado:
531.54 USD
Lucro médio:
949.23 USD
Perda média:
-676.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-14 923.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 923.30 USD (13)
Crescimento mensal:
242.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15 147.33 USD (11.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.50% (15 147.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.07% (13 146.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 426
Nasdaq_100 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 194K
Nasdaq_100 54K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 465K
Nasdaq_100 449K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 818.00 USD
Pior negociação: -4 460 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 37
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +21 210.00 USD
Máxima perda consecutiva: -14 923.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CyberFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 02:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
