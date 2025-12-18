СигналыРазделы
Thomas Prihmono Joko Pratelo

OCT25

Thomas Prihmono Joko Pratelo
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 800%
CyberFutures-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
342 (74.02%)
Убыточных трейдов:
120 (25.97%)
Лучший трейд:
10 818.00 USD
Худший трейд:
-4 459.55 USD
Общая прибыль:
312 829.54 USD (1 182 224 pips)
Общий убыток:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (21 210.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 645.86 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
94.11%
Макс. загрузка депозита:
4.96%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
15.29
Длинных трейдов:
418 (90.48%)
Коротких трейдов:
44 (9.52%)
Профит фактор:
3.85
Мат. ожидание:
501.46 USD
Средняя прибыль:
914.71 USD
Средний убыток:
-676.28 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-14 923.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 923.30 USD (13)
Прирост в месяц:
191.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15 147.33 USD (11.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.50% (15 147.33 USD)
По эквити:
23.07% (13 146.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 421
Nasdaq_100 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 178K
Nasdaq_100 54K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 446K
Nasdaq_100 449K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 818.00 USD
Худший трейд: -4 460 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +21 210.00 USD
Макс. убыток в серии: -14 923.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CyberFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 02:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.