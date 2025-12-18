- Прирост
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
342 (74.02%)
Убыточных трейдов:
120 (25.97%)
Лучший трейд:
10 818.00 USD
Худший трейд:
-4 459.55 USD
Общая прибыль:
312 829.54 USD (1 182 224 pips)
Общий убыток:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (21 210.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 645.86 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
94.11%
Макс. загрузка депозита:
4.96%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
15.29
Длинных трейдов:
418 (90.48%)
Коротких трейдов:
44 (9.52%)
Профит фактор:
3.85
Мат. ожидание:
501.46 USD
Средняя прибыль:
914.71 USD
Средний убыток:
-676.28 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-14 923.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 923.30 USD (13)
Прирост в месяц:
191.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15 147.33 USD (11.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.50% (15 147.33 USD)
По эквити:
23.07% (13 146.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|421
|Nasdaq_100
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|178K
|Nasdaq_100
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|446K
|Nasdaq_100
|449K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +10 818.00 USD
Худший трейд: -4 460 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +21 210.00 USD
Макс. убыток в серии: -14 923.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CyberFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
