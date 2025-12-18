- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
465
盈利交易:
345 (74.19%)
亏损交易:
120 (25.81%)
最好交易:
10 818.00 USD
最差交易:
-4 459.55 USD
毛利:
314 687.06 USD (1 187 078 pips)
毛利亏损:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
最大连续赢利:
44 (21 210.00 USD)
最大连续盈利:
28 645.86 USD (37)
夏普比率:
0.34
交易活动:
95.89%
最大入金加载:
4.96%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
12 小时
采收率:
15.42
长期交易:
421 (90.54%)
短期交易:
44 (9.46%)
利润因子:
3.88
预期回报:
502.22 USD
平均利润:
912.14 USD
平均损失:
-676.28 USD
最大连续失误:
13 (-14 923.30 USD)
最大连续亏损:
-14 923.30 USD (13)
每月增长:
183.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15 147.33 USD (11.94%)
相对跌幅:
结余:
24.50% (15 147.33 USD)
净值:
23.07% (13 146.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|424
|Nasdaq_100
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|179K
|Nasdaq_100
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|451K
|Nasdaq_100
|449K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 818.00 USD
最差交易: -4 460 USD
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +21 210.00 USD
最大连续亏损: -14 923.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CyberFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 853%
0
0
USD
USD
69K
USD
USD
13
0%
465
74%
96%
3.87
502.22
USD
USD
24%
1:200