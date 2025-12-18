- 成長
トレード:
467
利益トレード:
347 (74.30%)
損失トレード:
120 (25.70%)
ベストトレード:
10 818.00 USD
最悪のトレード:
-4 459.55 USD
総利益:
329 382.16 USD (1 201 919 pips)
総損失:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
最大連続の勝ち:
44 (21 210.00 USD)
最大連続利益:
28 645.86 USD (37)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
95.89%
最大入金額:
4.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
16.39
長いトレード:
423 (90.58%)
短いトレード:
44 (9.42%)
プロフィットファクター:
4.06
期待されたペイオフ:
531.54 USD
平均利益:
949.23 USD
平均損失:
-676.28 USD
最大連続の負け:
13 (-14 923.30 USD)
最大連続損失:
-14 923.30 USD (13)
月間成長:
242.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15 147.33 USD (11.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.50% (15 147.33 USD)
エクイティによる:
23.07% (13 146.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|426
|Nasdaq_100
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|194K
|Nasdaq_100
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|465K
|Nasdaq_100
|449K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10 818.00 USD
最悪のトレード: -4 460 USD
最大連続の勝ち: 37
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +21 210.00 USD
最大連続損失: -14 923.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CyberFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
