SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OCT25
Thomas Prihmono Joko Pratelo

OCT25

Thomas Prihmono Joko Pratelo
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 227%
CyberFutures-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
421
Bénéfice trades:
312 (74.10%)
Perte trades:
109 (25.89%)
Meilleure transaction:
10 818.00 USD
Pire transaction:
-4 459.55 USD
Bénéfice brut:
281 874.48 USD (1 101 674 pips)
Perte brute:
-77 310.23 USD (278 868 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (21 210.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28 645.86 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.06%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
13.50
Longs trades:
382 (90.74%)
Courts trades:
39 (9.26%)
Facteur de profit:
3.65
Rendement attendu:
485.90 USD
Bénéfice moyen:
903.44 USD
Perte moyenne:
-709.27 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-14 923.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 923.30 USD (13)
Croissance mensuelle:
204.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15 147.33 USD (11.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.50% (15 147.33 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 380
Nasdaq_100 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 150K
Nasdaq_100 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 374K
Nasdaq_100 449K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 818.00 USD
Pire transaction: -4 460 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +21 210.00 USD
Perte consécutive maximale: -14 923.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CyberFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.18 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 02:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
OCT25
30 USD par mois
1 227%
0
0
USD
80K
USD
12
0%
421
74%
100%
3.64
485.90
USD
24%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.