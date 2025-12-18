- Wachstum
Trades insgesamt:
467
Gewinntrades:
347 (74.30%)
Verlusttrades:
120 (25.70%)
Bester Trade:
10 818.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 459.55 USD
Bruttoprofit:
329 382.16 USD (1 201 919 pips)
Bruttoverlust:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (21 210.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28 645.86 USD (37)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
95.89%
Max deposit load:
15.25%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
16.39
Long-Positionen:
423 (90.58%)
Short-Positionen:
44 (9.42%)
Profit-Faktor:
4.06
Mathematische Gewinnerwartung:
531.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
949.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-676.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-14 923.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 923.30 USD (13)
Wachstum pro Monat :
219.55%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15 147.33 USD (11.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.50% (15 147.33 USD)
Kapital:
68.72% (33 144.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|426
|Nasdaq_100
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|194K
|Nasdaq_100
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|465K
|Nasdaq_100
|449K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
