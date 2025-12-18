SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / OCT25
Thomas Prihmono Joko Pratelo

OCT25

Thomas Prihmono Joko Pratelo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 2 272%
CyberFutures-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
467
Gewinntrades:
347 (74.30%)
Verlusttrades:
120 (25.70%)
Bester Trade:
10 818.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 459.55 USD
Bruttoprofit:
329 382.16 USD (1 201 919 pips)
Bruttoverlust:
-81 153.63 USD (287 668 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (21 210.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28 645.86 USD (37)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
95.89%
Max deposit load:
15.25%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
16.39
Long-Positionen:
423 (90.58%)
Short-Positionen:
44 (9.42%)
Profit-Faktor:
4.06
Mathematische Gewinnerwartung:
531.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
949.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-676.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-14 923.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 923.30 USD (13)
Wachstum pro Monat :
219.55%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15 147.33 USD (11.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.50% (15 147.33 USD)
Kapital:
68.72% (33 144.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 426
Nasdaq_100 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 194K
Nasdaq_100 54K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 465K
Nasdaq_100 449K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 818.00 USD
Schlechtester Trade: -4 460 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 37
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21 210.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14 923.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CyberFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 02:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
