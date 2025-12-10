- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
35 (89.74%)
Negociações com perda:
4 (10.26%)
Melhor negociação:
5.10 USD
Pior negociação:
-4.94 USD
Lucro bruto:
29.48 USD (2 337 pips)
Perda bruta:
-6.54 USD (400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.08 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
98.80%
Depósito máximo carregado:
4.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
4.64
Negociações longas:
10 (25.64%)
Negociações curtas:
29 (74.36%)
Fator de lucro:
4.51
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
0.84 USD
Perda média:
-1.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.94 USD (1)
Crescimento mensal:
3.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.94 USD (0.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.81% (4.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.15% (86.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
This signal uses SAR expert advisor
Rules for using this robot:
- Minimum deposit: 300 USD
- Currency pairs: GBP/USD
- Timeframe: M5
- Leverage: 1:500
- Swap free account (forex robot will hold floating loss for weeks or even months)
Withdraw profits periodically to avoid losses
This high risk trading system is suitable for risk taker investments
Buy / Rent SAR Expert Advisor : https://www.mql5.com/en/market/product/27563
This Signal Robot Parameter Settings : https://www.mql5.com/en/blogs/post/736703
NOTE: Please do not copy this signal as it is sensitive to spread. This signal will make a profit, maybe your account will lose. I recommend to rent or buy this SAR EA.
Sem comentários
