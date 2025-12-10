SinaisSeções
Dian Wahyudi

SAR EA

Dian Wahyudi
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
35 (89.74%)
Negociações com perda:
4 (10.26%)
Melhor negociação:
5.10 USD
Pior negociação:
-4.94 USD
Lucro bruto:
29.48 USD (2 337 pips)
Perda bruta:
-6.54 USD (400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.08 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
98.80%
Depósito máximo carregado:
4.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
4.64
Negociações longas:
10 (25.64%)
Negociações curtas:
29 (74.36%)
Fator de lucro:
4.51
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
0.84 USD
Perda média:
-1.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.94 USD (1)
Crescimento mensal:
3.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.94 USD (0.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.81% (4.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.15% (86.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 23
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.10 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.53 USD
Máxima perda consecutiva: -4.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarkets-Live14
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live06
0.53 × 30
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
1.22 × 9
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RSGFinance-Live
9.95 × 40
GrandCapital-Server
24.00 × 4
This signal uses SAR expert advisor

Rules for using this robot:
  • Minimum deposit: 300 USD
  • Currency pairs: GBP/USD
  • Timeframe: M5
  • Leverage: 1:500
  • Swap free account (forex robot will hold floating loss for weeks or even months)
Withdraw profits periodically to avoid losses

This high risk trading system is suitable for risk taker investments 

Buy / Rent SAR Expert Advisor : https://www.mql5.com/en/market/product/27563

This Signal Robot Parameter Settings : https://www.mql5.com/en/blogs/post/736703


NOTE: Please do not copy this signal as it is sensitive to spread. This signal will make a profit, maybe your account will lose. I recommend to rent or buy this SAR EA.


Sem comentários
2025.12.25 13:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 11:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 23:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 23:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 23:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 23:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 23:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
