리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarkets-Live14 0.40 × 20 ICMarketsSC-Live06 0.53 × 30 ICMarkets-Live03 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 1.22 × 9 LiteForex-ECN.com 1.58 × 12 RSGFinance-Live 9.95 × 40 GrandCapital-Server 24.00 × 4