- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
33 (89.18%)
Убыточных трейдов:
4 (10.81%)
Лучший трейд:
5.10 USD
Худший трейд:
-4.94 USD
Общая прибыль:
26.58 USD (2 180 pips)
Общий убыток:
-6.54 USD (400 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.08 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
4.10%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.06
Длинных трейдов:
10 (27.03%)
Коротких трейдов:
27 (72.97%)
Профит фактор:
4.06
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
0.81 USD
Средний убыток:
-1.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.94 USD (1)
Прирост в месяц:
3.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.94 USD (0.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.81% (4.94 USD)
По эквити:
14.02% (85.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.10 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.53 USD
Макс. убыток в серии: -4.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
This signal uses SAR expert advisor
Rules for using this robot:
- Minimum deposit: 300 USD
- Currency pairs: GBP/USD
- Timeframe: M5
- Leverage: 1:500
- Swap free account (forex robot will hold floating loss for weeks or even months)
Withdraw profits periodically to avoid losses
This high risk trading system is suitable for risk taker investments
Buy / Rent SAR Expert Advisor : https://www.mql5.com/en/market/product/27563
This Signal Robot Parameter Settings : https://www.mql5.com/en/blogs/post/736703
NOTE: Please do not copy this signal as it is sensitive to spread. This signal will make a profit, maybe your account will lose. I recommend to rent or buy this SAR EA.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
610
USD
USD
2
100%
37
89%
99%
4.06
0.54
USD
USD
14%
1:500