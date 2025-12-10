- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
39 (88.63%)
Verlusttrades:
5 (11.36%)
Bester Trade:
5.10 USD
Schlechtester Trade:
-4.94 USD
Bruttoprofit:
36.02 USD (2 690 pips)
Bruttoverlust:
-6.56 USD (405 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (2.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.08 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
98.80%
Max deposit load:
4.10%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
5.96
Long-Positionen:
10 (22.73%)
Short-Positionen:
34 (77.27%)
Profit-Faktor:
5.49
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.94 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.94 USD (0.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.81% (4.94 USD)
Kapital:
14.15% (86.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.10 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
This signal uses SAR expert advisor
Rules for using this robot:
- Minimum deposit: 300 USD
- Currency pairs: GBP/USD
- Timeframe: M5
- Leverage: 1:500
- Swap free account (forex robot will hold floating loss for weeks or even months)
Withdraw profits periodically to avoid losses
This high risk trading system is suitable for risk taker investments
Buy / Rent SAR Expert Advisor : https://www.mql5.com/en/market/product/27563
This Signal Robot Parameter Settings : https://www.mql5.com/en/blogs/post/736703
NOTE: Please do not copy this signal as it is sensitive to spread. This signal will make a profit, maybe your account will lose. I recommend to rent or buy this SAR EA.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
619
USD
USD
3
100%
44
88%
99%
5.49
0.67
USD
USD
14%
1:500