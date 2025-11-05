- Crescimento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
24 (60.00%)
Negociações com perda:
16 (40.00%)
Melhor negociação:
892.29 RUB
Pior negociação:
-1 108.81 RUB
Lucro bruto:
5 252.69 RUB (5 415 pips)
Perda bruta:
-5 415.52 RUB (6 634 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (939.19 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
2 037.79 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
44.89%
Depósito máximo carregado:
66.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
18 (45.00%)
Negociações curtas:
22 (55.00%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-4.07 RUB
Lucro médio:
218.86 RUB
Perda média:
-338.47 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-800.15 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 108.81 RUB (1)
Crescimento mensal:
7.30%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 029.15 RUB
Máximo:
2 029.15 RUB (7.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.35% (2 029.15 RUB)
Pelo Capital Líquido:
10.49% (2 771.86 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|31
|AUDCADrfd
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDrfd
|-9
|AUDCADrfd
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDrfd
|-611
|AUDCADrfd
|-608
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +892.29 RUB
Pior negociação: -1 109 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +939.19 RUB
Máxima perda consecutiva: -800.15 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
