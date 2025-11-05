SinaisSeções
Valerii Baglaev

Step By Step VB

Valerii Baglaev
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
24 (60.00%)
Negociações com perda:
16 (40.00%)
Melhor negociação:
892.29 RUB
Pior negociação:
-1 108.81 RUB
Lucro bruto:
5 252.69 RUB (5 415 pips)
Perda bruta:
-5 415.52 RUB (6 634 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (939.19 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
2 037.79 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
44.89%
Depósito máximo carregado:
66.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
18 (45.00%)
Negociações curtas:
22 (55.00%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-4.07 RUB
Lucro médio:
218.86 RUB
Perda média:
-338.47 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-800.15 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 108.81 RUB (1)
Crescimento mensal:
7.30%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 029.15 RUB
Máximo:
2 029.15 RUB (7.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.35% (2 029.15 RUB)
Pelo Capital Líquido:
10.49% (2 771.86 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDrfd 31
AUDCADrfd 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDrfd -9
AUDCADrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDrfd -611
AUDCADrfd -608
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +892.29 RUB
Pior negociação: -1 109 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +939.19 RUB
Máxima perda consecutiva: -800.15 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 05:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 04:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 03:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 20:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
