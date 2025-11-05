СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Step By Step VB
Valerii Baglaev

Step By Step VB

Valerii Baglaev
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
24 (63.15%)
Убыточных трейдов:
14 (36.84%)
Лучший трейд:
892.29 RUB
Худший трейд:
-1 108.81 RUB
Общая прибыль:
5 252.69 RUB (5 415 pips)
Общий убыток:
-5 077.86 RUB (6 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (939.19 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 037.79 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
41.82%
Макс. загрузка депозита:
66.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
18 (47.37%)
Коротких трейдов:
20 (52.63%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
4.60 RUB
Средняя прибыль:
218.86 RUB
Средний убыток:
-362.70 RUB
Макс. серия проигрышей:
2 (-837.02 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 108.81 RUB (1)
Прирост в месяц:
5.60%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 029.15 RUB
Максимальная:
2 029.15 RUB (7.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.35% (2 029.15 RUB)
По эквити:
10.49% (2 771.86 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 31
AUDCADrfd 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -9
AUDCADrfd 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -611
AUDCADrfd -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +892.29 RUB
Худший трейд: -1 109 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +939.19 RUB
Макс. убыток в серии: -837.02 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 05:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 04:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 03:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 20:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 20:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Step By Step VB
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
28K
RUB
6
78%
38
63%
42%
1.03
4.60
RUB
10%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.