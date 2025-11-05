- Прирост
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
24 (63.15%)
Убыточных трейдов:
14 (36.84%)
Лучший трейд:
892.29 RUB
Худший трейд:
-1 108.81 RUB
Общая прибыль:
5 252.69 RUB (5 415 pips)
Общий убыток:
-5 077.86 RUB (6 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (939.19 RUB)
Макс. прибыль в серии:
2 037.79 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
41.82%
Макс. загрузка депозита:
66.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
18 (47.37%)
Коротких трейдов:
20 (52.63%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
4.60 RUB
Средняя прибыль:
218.86 RUB
Средний убыток:
-362.70 RUB
Макс. серия проигрышей:
2 (-837.02 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 108.81 RUB (1)
Прирост в месяц:
5.60%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 029.15 RUB
Максимальная:
2 029.15 RUB (7.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.35% (2 029.15 RUB)
По эквити:
10.49% (2 771.86 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|31
|AUDCADrfd
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|-9
|AUDCADrfd
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|-611
|AUDCADrfd
|-223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
