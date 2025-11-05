- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
24 (63.15%)
亏损交易:
14 (36.84%)
最好交易:
892.29 RUB
最差交易:
-1 108.81 RUB
毛利:
5 252.69 RUB (5 415 pips)
毛利亏损:
-5 077.86 RUB (6 249 pips)
最大连续赢利:
4 (939.19 RUB)
最大连续盈利:
2 037.79 RUB (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
43.89%
最大入金加载:
66.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.09
长期交易:
18 (47.37%)
短期交易:
20 (52.63%)
利润因子:
1.03
预期回报:
4.60 RUB
平均利润:
218.86 RUB
平均损失:
-362.70 RUB
最大连续失误:
2 (-837.02 RUB)
最大连续亏损:
-1 108.81 RUB (1)
每月增长:
5.60%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
2 029.15 RUB
最大值:
2 029.15 RUB (7.35%)
相对跌幅:
结余:
7.35% (2 029.15 RUB)
净值:
10.49% (2 771.86 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|31
|AUDCADrfd
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|-9
|AUDCADrfd
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|-611
|AUDCADrfd
|-223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +892.29 RUB
最差交易: -1 109 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +939.19 RUB
最大连续亏损: -837.02 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
28K
RUB
RUB
6
78%
38
63%
44%
1.03
4.60
RUB
RUB
10%
1:40