- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
24 (60.00%)
損失トレード:
16 (40.00%)
ベストトレード:
892.29 RUB
最悪のトレード:
-1 108.81 RUB
総利益:
5 252.69 RUB (5 415 pips)
総損失:
-5 415.52 RUB (6 634 pips)
最大連続の勝ち:
4 (939.19 RUB)
最大連続利益:
2 037.79 RUB (3)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
44.89%
最大入金額:
66.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
18 (45.00%)
短いトレード:
22 (55.00%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-4.07 RUB
平均利益:
218.86 RUB
平均損失:
-338.47 RUB
最大連続の負け:
4 (-800.15 RUB)
最大連続損失:
-1 108.81 RUB (1)
月間成長:
7.30%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 029.15 RUB
最大の:
2 029.15 RUB (7.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.35% (2 029.15 RUB)
エクイティによる:
10.49% (2 771.86 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|31
|AUDCADrfd
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDrfd
|-9
|AUDCADrfd
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDrfd
|-611
|AUDCADrfd
|-608
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +892.29 RUB
最悪のトレード: -1 109 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +939.19 RUB
最大連続損失: -800.15 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
27K
RUB
RUB
7
80%
40
60%
45%
0.96
-4.07
RUB
RUB
10%
1:40