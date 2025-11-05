シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Step By Step VB
Valerii Baglaev

Step By Step VB

Valerii Baglaev
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
24 (60.00%)
損失トレード:
16 (40.00%)
ベストトレード:
892.29 RUB
最悪のトレード:
-1 108.81 RUB
総利益:
5 252.69 RUB (5 415 pips)
総損失:
-5 415.52 RUB (6 634 pips)
最大連続の勝ち:
4 (939.19 RUB)
最大連続利益:
2 037.79 RUB (3)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
44.89%
最大入金額:
66.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
18 (45.00%)
短いトレード:
22 (55.00%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-4.07 RUB
平均利益:
218.86 RUB
平均損失:
-338.47 RUB
最大連続の負け:
4 (-800.15 RUB)
最大連続損失:
-1 108.81 RUB (1)
月間成長:
7.30%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 029.15 RUB
最大の:
2 029.15 RUB (7.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.35% (2 029.15 RUB)
エクイティによる:
10.49% (2 771.86 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDrfd 31
AUDCADrfd 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDrfd -9
AUDCADrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDrfd -611
AUDCADrfd -608
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +892.29 RUB
最悪のトレード: -1 109 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +939.19 RUB
最大連続損失: -800.15 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 05:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 04:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 03:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 20:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
