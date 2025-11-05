시그널섹션
Valerii Baglaev

Step By Step VB

Valerii Baglaev
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
42
이익 거래:
26 (61.90%)
손실 거래:
16 (38.10%)
최고의 거래:
892.29 RUB
최악의 거래:
-1 108.81 RUB
총 수익:
5 546.56 RUB (5 714 pips)
총 손실:
-5 415.52 RUB (6 634 pips)
연속 최대 이익:
4 (939.19 RUB)
연속 최대 이익:
2 037.79 RUB (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
41.99%
최대 입금량:
66.91%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
19 (45.24%)
숏(주식차입매도):
23 (54.76%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
3.12 RUB
평균 이익:
213.33 RUB
평균 손실:
-338.47 RUB
연속 최대 손실:
4 (-800.15 RUB)
연속 최대 손실:
-1 108.81 RUB (1)
월별 성장률:
0.75%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 029.15 RUB
최대한의:
2 029.15 RUB (7.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.35% (2 029.15 RUB)
자본금별:
15.33% (4 250.42 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDrfd 31
AUDCADrfd 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDrfd -9
AUDCADrfd 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDrfd -611
AUDCADrfd -309
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +892.29 RUB
최악의 거래: -1 109 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +939.19 RUB
연속 최대 손실: -800.15 RUB

2026.01.06 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 05:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 04:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 03:55
Share of trading days is too low
2025.11.10 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
