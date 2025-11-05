- 자본
- 축소
트레이드:
42
이익 거래:
26 (61.90%)
손실 거래:
16 (38.10%)
최고의 거래:
892.29 RUB
최악의 거래:
-1 108.81 RUB
총 수익:
5 546.56 RUB (5 714 pips)
총 손실:
-5 415.52 RUB (6 634 pips)
연속 최대 이익:
4 (939.19 RUB)
연속 최대 이익:
2 037.79 RUB (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
41.99%
최대 입금량:
66.91%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
19 (45.24%)
숏(주식차입매도):
23 (54.76%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
3.12 RUB
평균 이익:
213.33 RUB
평균 손실:
-338.47 RUB
연속 최대 손실:
4 (-800.15 RUB)
연속 최대 손실:
-1 108.81 RUB (1)
월별 성장률:
0.75%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 029.15 RUB
최대한의:
2 029.15 RUB (7.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.35% (2 029.15 RUB)
자본금별:
15.33% (4 250.42 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|31
|AUDCADrfd
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDrfd
|-9
|AUDCADrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDrfd
|-611
|AUDCADrfd
|-309
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
