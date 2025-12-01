Descrição do Sinal

Opero exclusivamente o XAU/USD, utilizando uma abordagem baseada em probabilidade, leitura do comportamento do preço, identificação de zonas relevantes, tendências, suportes e resistências.

Minha estratégia segue um conjunto claro de regras, com entradas objetivas e gestão totalmente calculada, sempre priorizando a disciplina e a execução precisa.

Trabalho com uma gestão de risco arrojada, porém controlada, aplicando na minha conta um limite diário de perda de até 10%.

É importante destacar que esse percentual refere-se à minha conta de negociação. Para assinantes, o impacto do risco depende diretamente do tamanho do capital, devido à limitação do lote mínimo (0.01) do XAU/USD.

📌 Depósito mínimo recomendado: USD 1.000

Contas abaixo desse valor podem apresentar variações de risco significativamente maiores, já que o lote mínimo não permite uma proporcionalidade perfeita da gestão em contas pequenas.

⚠️ Atenção: este sinal não é recomendado para contas pequenas, pois o lote mínimo do XAU/USD pode gerar perdas percentuais elevadas em dias negativos.

Apesar de trabalhar com risco arrojado, meu foco é a consistência no médio e longo prazo, contando com alto retorno médio por operação e o fato de que dias negativos são estatisticamente raros dentro da minha metodologia.

Este sinal é baseado em execução real, com total transparência e histórico público.

Para acompanhar análises e atualizações, você pode me seguir no Instagram:

📸 @marcosmacenski

Em breve, abrirei também um canal no Telegram, onde irei compartilhar informações, insights e novidades sobre o sinal e meus estudos no mercado.

Obrigado a todos que acompanham meu trabalho.

Seguimos evoluindo dia após dia 🚀