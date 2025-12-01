- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|519
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|58K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|0.16 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|0.23 × 43
|
Tickmill-Live
|1.04 × 26
Descrição do Sinal
Opero exclusivamente o XAU/USD, utilizando uma abordagem baseada em probabilidade, leitura do comportamento do preço, identificação de zonas relevantes, tendências, suportes e resistências.
Minha estratégia segue um conjunto claro de regras, com entradas objetivas e gestão totalmente calculada, sempre priorizando a disciplina e a execução precisa.
Trabalho com uma gestão de risco arrojada, porém controlada, aplicando na minha conta um limite diário de perda de até 10%.
É importante destacar que esse percentual refere-se à minha conta de negociação. Para assinantes, o impacto do risco depende diretamente do tamanho do capital, devido à limitação do lote mínimo (0.01) do XAU/USD.
📌 Depósito mínimo recomendado: USD 1.000
Contas abaixo desse valor podem apresentar variações de risco significativamente maiores, já que o lote mínimo não permite uma proporcionalidade perfeita da gestão em contas pequenas.
⚠️ Atenção: este sinal não é recomendado para contas pequenas, pois o lote mínimo do XAU/USD pode gerar perdas percentuais elevadas em dias negativos.
Apesar de trabalhar com risco arrojado, meu foco é a consistência no médio e longo prazo, contando com alto retorno médio por operação e o fato de que dias negativos são estatisticamente raros dentro da minha metodologia.
Este sinal é baseado em execução real, com total transparência e histórico público.
Para acompanhar análises e atualizações, você pode me seguir no Instagram:
📸 @marcosmacenski
Em breve, abrirei também um canal no Telegram, onde irei compartilhar informações, insights e novidades sobre o sinal e meus estudos no mercado.
Obrigado a todos que acompanham meu trabalho.
Seguimos evoluindo dia após dia 🚀
USD
USD
USD
Marcos is an amazing trader! I followed the first trades live and could see how he carefully and precisely managed them. Impressive! Profits locked in!!! Great work! A++++!
UPDATE DEC 09 2025:
After a very long win streak, we "finally" had a small, controlled losing day. I've been following the trades live for a few days. It is based on a very consistent and consolidated strategy. Differently from 99% of the signal providers here in MQL5, Marcos meticulously followed his risk management rules and did not overtraded. Am I worried about this losing day? Of course NOT. This is PROVEN consistent and the gains outweighs the losses by far. Let's keep making profits for a long time!