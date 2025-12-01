SinaisSeções
Marcos Roberto Macenski

Trader Macenski

Marcos Roberto Macenski
1 comentário
Confiabilidade
9 semanas
3 / 3.3K USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 106%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
73 (71.56%)
Negociações com perda:
29 (28.43%)
Melhor negociação:
44.18 USD
Pior negociação:
-31.86 USD
Lucro bruto:
886.72 USD (77 622 pips)
Perda bruta:
-367.25 USD (19 801 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (305.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
305.59 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
8.15%
Depósito máximo carregado:
7.77%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
58 (56.86%)
Negociações curtas:
44 (43.14%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
12.15 USD
Perda média:
-12.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-212.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-212.83 USD (14)
Crescimento mensal:
9.38%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
228.30 USD (21.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.39% (228.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.46% (35.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 519
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 58K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.18 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +305.59 USD
Máxima perda consecutiva: -212.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.16 × 68
FPMarketsSC-Live
0.23 × 43
Tickmill-Live
1.04 × 26
Descrição do Sinal

Opero exclusivamente o XAU/USD, utilizando uma abordagem baseada em probabilidade, leitura do comportamento do preço, identificação de zonas relevantes, tendências, suportes e resistências.

Minha estratégia segue um conjunto claro de regras, com entradas objetivas e gestão totalmente calculada, sempre priorizando a disciplina e a execução precisa.

Trabalho com uma gestão de risco arrojada, porém controlada, aplicando na minha conta um limite diário de perda de até 10%.
É importante destacar que esse percentual refere-se à minha conta de negociação. Para assinantes, o impacto do risco depende diretamente do tamanho do capital, devido à limitação do lote mínimo (0.01) do XAU/USD.

📌 Depósito mínimo recomendado: USD 1.000
Contas abaixo desse valor podem apresentar variações de risco significativamente maiores, já que o lote mínimo não permite uma proporcionalidade perfeita da gestão em contas pequenas.

⚠️ Atenção: este sinal não é recomendado para contas pequenas, pois o lote mínimo do XAU/USD pode gerar perdas percentuais elevadas em dias negativos.

Apesar de trabalhar com risco arrojado, meu foco é a consistência no médio e longo prazo, contando com alto retorno médio por operação e o fato de que dias negativos são estatisticamente raros dentro da minha metodologia.

Este sinal é baseado em execução real, com total transparência e histórico público.

Para acompanhar análises e atualizações, você pode me seguir no Instagram:
📸 @marcosmacenski

Em breve, abrirei também um canal no Telegram, onde irei compartilhar informações, insights e novidades sobre o sinal e meus estudos no mercado.

Obrigado a todos que acompanham meu trabalho.
Seguimos evoluindo dia após dia 🚀


Classificação Média:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1255
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.01 01:42  (modificado 2025.12.09 16:26) 
 

Marcos is an amazing trader! I followed the first trades live and could see how he carefully and precisely managed them. Impressive! Profits locked in!!! Great work! A++++!

UPDATE DEC 09 2025:

After a very long win streak, we "finally" had a small, controlled losing day. I've been following the trades live for a few days. It is based on a very consistent and consolidated strategy. Differently from 99% of the signal providers here in MQL5, Marcos meticulously followed his risk management rules and did not overtraded. Am I worried about this losing day? Of course NOT. This is PROVEN consistent and the gains outweighs the losses by far. Let's keep making profits for a long time!

2025.12.09 01:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 22:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 02:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.21 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
