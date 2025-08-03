SinaisSeções
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether

Fatemeh Naghizadehalgho
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 139%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
665
Negociações com lucro:
510 (76.69%)
Negociações com perda:
155 (23.31%)
Melhor negociação:
175.38 USD
Pior negociação:
-108.48 USD
Lucro bruto:
2 942.06 USD (175 475 pips)
Perda bruta:
-1 079.36 USD (67 812 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (165.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
340.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
78.10%
Depósito máximo carregado:
28.60%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
443 (66.62%)
Negociações curtas:
222 (33.38%)
Fator de lucro:
2.73
Valor esperado:
2.80 USD
Lucro médio:
5.77 USD
Perda média:
-6.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-290.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-290.50 USD (21)
Crescimento mensal:
14.49%
Previsão anual:
175.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
301.97 USD (10.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.33% (301.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.93% (439.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD.vip 402
XAUUSD.vip 208
AUDCAD.vip 49
EURUSD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD.vip 990
XAUUSD.vip 692
AUDCAD.vip 147
EURUSD.vip 19
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD.vip 29K
XAUUSD.vip 74K
AUDCAD.vip 4.4K
EURUSD.vip 282
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +175.38 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +165.06 USD
Máxima perda consecutiva: -290.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.10.13 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 03:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 11:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Aether
299 USD por mês
139%
0
0
USD
2.2K
USD
22
100%
665
76%
78%
2.72
2.80
USD
24%
1:400
