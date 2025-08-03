- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
665
Negociações com lucro:
510 (76.69%)
Negociações com perda:
155 (23.31%)
Melhor negociação:
175.38 USD
Pior negociação:
-108.48 USD
Lucro bruto:
2 942.06 USD (175 475 pips)
Perda bruta:
-1 079.36 USD (67 812 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (165.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
340.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
78.10%
Depósito máximo carregado:
28.60%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
443 (66.62%)
Negociações curtas:
222 (33.38%)
Fator de lucro:
2.73
Valor esperado:
2.80 USD
Lucro médio:
5.77 USD
Perda média:
-6.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-290.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-290.50 USD (21)
Crescimento mensal:
14.49%
Previsão anual:
175.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
301.97 USD (10.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.33% (301.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.93% (439.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|208
|AUDCAD.vip
|49
|EURUSD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.vip
|990
|XAUUSD.vip
|692
|AUDCAD.vip
|147
|EURUSD.vip
|19
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|74K
|AUDCAD.vip
|4.4K
|EURUSD.vip
|282
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +175.38 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +165.06 USD
Máxima perda consecutiva: -290.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
299 USD por mês
139%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
22
100%
665
76%
78%
2.72
2.80
USD
USD
24%
1:400