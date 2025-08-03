- 成長
トレード:
665
利益トレード:
510 (76.69%)
損失トレード:
155 (23.31%)
ベストトレード:
175.38 USD
最悪のトレード:
-108.48 USD
総利益:
2 942.06 USD (175 475 pips)
総損失:
-1 079.36 USD (67 812 pips)
最大連続の勝ち:
33 (165.06 USD)
最大連続利益:
340.43 USD (7)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
78.10%
最大入金額:
28.60%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.17
長いトレード:
443 (66.62%)
短いトレード:
222 (33.38%)
プロフィットファクター:
2.73
期待されたペイオフ:
2.80 USD
平均利益:
5.77 USD
平均損失:
-6.96 USD
最大連続の負け:
21 (-290.50 USD)
最大連続損失:
-290.50 USD (21)
月間成長:
14.49%
年間予想:
175.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
301.97 USD (10.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.33% (301.11 USD)
エクイティによる:
23.93% (439.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|208
|AUDCAD.vip
|49
|EURUSD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.vip
|990
|XAUUSD.vip
|692
|AUDCAD.vip
|147
|EURUSD.vip
|19
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|74K
|AUDCAD.vip
|4.4K
|EURUSD.vip
|282
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +175.38 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +165.06 USD
最大連続損失: -290.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
