트레이드:
671
이익 거래:
515 (76.75%)
손실 거래:
156 (23.25%)
최고의 거래:
175.38 USD
최악의 거래:
-108.48 USD
총 수익:
2 946.64 USD (175 971 pips)
총 손실:
-1 079.59 USD (67 816 pips)
연속 최대 이익:
33 (165.06 USD)
연속 최대 이익:
340.43 USD (7)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
75.49%
최대 입금량:
28.60%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
6.18
롱(주식매수):
449 (66.92%)
숏(주식차입매도):
222 (33.08%)
수익 요인:
2.73
기대수익:
2.78 USD
평균 이익:
5.72 USD
평균 손실:
-6.92 USD
연속 최대 손실:
21 (-290.50 USD)
연속 최대 손실:
-290.50 USD (21)
월별 성장률:
15.45%
연간 예측:
187.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
301.97 USD (10.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.33% (301.11 USD)
자본금별:
23.93% (439.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|408
|XAUUSD.vip
|208
|AUDCAD.vip
|49
|EURUSD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.vip
|995
|XAUUSD.vip
|692
|AUDCAD.vip
|147
|EURUSD.vip
|19
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|74K
|AUDCAD.vip
|4.4K
|EURUSD.vip
|282
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +175.38 USD
최악의 거래: -108 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +165.06 USD
연속 최대 손실: -290.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WingoGroupLtd-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
