- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
665
盈利交易:
510 (76.69%)
亏损交易:
155 (23.31%)
最好交易:
175.38 USD
最差交易:
-108.48 USD
毛利:
2 942.06 USD (175 475 pips)
毛利亏损:
-1 079.36 USD (67 812 pips)
最大连续赢利:
33 (165.06 USD)
最大连续盈利:
340.43 USD (7)
夏普比率:
0.27
交易活动:
78.10%
最大入金加载:
28.60%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.17
长期交易:
443 (66.62%)
短期交易:
222 (33.38%)
利润因子:
2.73
预期回报:
2.80 USD
平均利润:
5.77 USD
平均损失:
-6.96 USD
最大连续失误:
21 (-290.50 USD)
最大连续亏损:
-290.50 USD (21)
每月增长:
14.49%
年度预测:
175.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
301.97 USD (10.75%)
相对跌幅:
结余:
13.33% (301.11 USD)
净值:
23.93% (439.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|208
|AUDCAD.vip
|49
|EURUSD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD.vip
|990
|XAUUSD.vip
|692
|AUDCAD.vip
|147
|EURUSD.vip
|19
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|74K
|AUDCAD.vip
|4.4K
|EURUSD.vip
|282
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +175.38 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +165.06 USD
最大连续亏损: -290.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WingoGroupLtd-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月299 USD
139%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
22
100%
665
76%
78%
2.72
2.80
USD
USD
24%
1:400