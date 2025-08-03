SignaleKategorien
Aether

Fatemeh Naghizadehalgho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 299 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 139%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
665
Gewinntrades:
510 (76.69%)
Verlusttrades:
155 (23.31%)
Bester Trade:
175.38 USD
Schlechtester Trade:
-108.48 USD
Bruttoprofit:
2 942.06 USD (175 475 pips)
Bruttoverlust:
-1 079.36 USD (67 812 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (165.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
340.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
78.10%
Max deposit load:
28.60%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.17
Long-Positionen:
443 (66.62%)
Short-Positionen:
222 (33.38%)
Profit-Faktor:
2.73
Mathematische Gewinnerwartung:
2.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-290.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-290.50 USD (21)
Wachstum pro Monat :
14.49%
Jahresprognose:
175.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
301.97 USD (10.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.33% (301.11 USD)
Kapital:
23.93% (439.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD.vip 402
XAUUSD.vip 208
AUDCAD.vip 49
EURUSD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD.vip 990
XAUUSD.vip 692
AUDCAD.vip 147
EURUSD.vip 19
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 43
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD.vip 29K
XAUUSD.vip 74K
AUDCAD.vip 4.4K
EURUSD.vip 282
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
Bester Trade: +175.38 USD
Schlechtester Trade: -108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +165.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -290.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WingoGroupLtd-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.13 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 03:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 11:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
