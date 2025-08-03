СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aether
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether

Fatemeh Naghizadehalgho
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 139%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
665
Прибыльных трейдов:
510 (76.69%)
Убыточных трейдов:
155 (23.31%)
Лучший трейд:
175.38 USD
Худший трейд:
-108.48 USD
Общая прибыль:
2 942.06 USD (175 475 pips)
Общий убыток:
-1 079.36 USD (67 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (165.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
340.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
78.10%
Макс. загрузка депозита:
28.60%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.17
Длинных трейдов:
443 (66.62%)
Коротких трейдов:
222 (33.38%)
Профит фактор:
2.73
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
5.77 USD
Средний убыток:
-6.96 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-290.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-290.50 USD (21)
Прирост в месяц:
14.49%
Годовой прогноз:
175.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
301.97 USD (10.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.33% (301.11 USD)
По эквити:
23.93% (439.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD.vip 402
XAUUSD.vip 208
AUDCAD.vip 49
EURUSD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD.vip 990
XAUUSD.vip 692
AUDCAD.vip 147
EURUSD.vip 19
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD.vip 29K
XAUUSD.vip 74K
AUDCAD.vip 4.4K
EURUSD.vip 282
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.38 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +165.06 USD
Макс. убыток в серии: -290.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.13 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 03:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 11:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aether
299 USD в месяц
139%
0
0
USD
2.2K
USD
22
100%
665
76%
78%
2.72
2.80
USD
24%
1:400
