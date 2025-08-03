- Прирост
Всего трейдов:
665
Прибыльных трейдов:
510 (76.69%)
Убыточных трейдов:
155 (23.31%)
Лучший трейд:
175.38 USD
Худший трейд:
-108.48 USD
Общая прибыль:
2 942.06 USD (175 475 pips)
Общий убыток:
-1 079.36 USD (67 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (165.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
340.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
78.10%
Макс. загрузка депозита:
28.60%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.17
Длинных трейдов:
443 (66.62%)
Коротких трейдов:
222 (33.38%)
Профит фактор:
2.73
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
5.77 USD
Средний убыток:
-6.96 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-290.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-290.50 USD (21)
Прирост в месяц:
14.49%
Годовой прогноз:
175.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
301.97 USD (10.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.33% (301.11 USD)
По эквити:
23.93% (439.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|402
|XAUUSD.vip
|208
|AUDCAD.vip
|49
|EURUSD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.vip
|990
|XAUUSD.vip
|692
|AUDCAD.vip
|147
|EURUSD.vip
|19
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.vip
|29K
|XAUUSD.vip
|74K
|AUDCAD.vip
|4.4K
|EURUSD.vip
|282
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +175.38 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +165.06 USD
Макс. убыток в серии: -290.50 USD
