Moedas / YEXT
YEXT: Yext Inc
8.92 USD 0.16 (1.83%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do YEXT para hoje mudou para 1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.78 e o mais alto foi 8.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Yext Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YEXT Notícias
- Yext (YEXT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Yext beats Q2 estimates with 16% revenue growth, driven by Hearsay acquisition
- Yext earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- MVST's Expansion in China: How Does This Play for Customer Demand?
- Yext stock hits 52-week high at $9.16
- Strength Seen in Yext (YEXT): Can Its 8.8% Jump Turn into More Strength?
- Yext stock rises after CEO Walrath offers $9 per share buyout proposal
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Yext CEO offers to take company private in $1.1 billion deal
- Yext CEO proposes to acquire company at $9 per share
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- uCloudlink Group Inc. Sponsored ADR (UCL) Q2 Earnings Meet Estimates
- First Advantage (FA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Yext: Signs Of Stabilizing ARR Are Encouraging (NYSE:YEXT)
- Yext Launches Research Program to Power the Future of SEO and Marketing Strategy
- Yext Inc. holds annual meeting, elects Class II directors
- Yext: A Two-Year Check-In Reveals A Company Treading Water (NYSE:YEXT)
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Crude Oil Falls Over 1%; ISM Services PMI Tumbles In May - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Asana (NYSE:ASAN)
- Guidewire Software Posts Upbeat Q3 Results, Joins Yext, REV Group And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Guidewire Software (NYSE:GWRE), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Tesla, Palantir among Wednesday’s market cap stock movers
- DA Davidson raises Yext stock price target following strong results
- B. Riley upgrades Yext stock to buy on improved KPIs and outlook
Faixa diária
8.78 8.93
Faixa anual
5.51 9.20
- Fechamento anterior
- 8.76
- Open
- 8.79
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.78
- High
- 8.93
- Volume
- 1.021 K
- Mudança diária
- 1.83%
- Mudança mensal
- -0.89%
- Mudança de 6 meses
- 44.57%
- Mudança anual
- 29.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh