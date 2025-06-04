货币 / YEXT
YEXT: Yext Inc
8.79 USD 0.07 (0.80%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YEXT汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点8.63和高点8.80进行交易。
关注Yext Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.63 8.80
年范围
5.51 9.20
- 前一天收盘价
- 8.72
- 开盘价
- 8.75
- 卖价
- 8.79
- 买价
- 9.09
- 最低价
- 8.63
- 最高价
- 8.80
- 交易量
- 1.607 K
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- -2.33%
- 6个月变化
- 42.46%
- 年变化
- 27.21%
