YEXT: Yext Inc
8.97 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YEXT hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.95 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yext Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.95 9.00
Jahresspanne
5.51 9.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.96
- Eröffnung
- 9.00
- Bid
- 8.97
- Ask
- 9.27
- Tief
- 8.95
- Hoch
- 9.00
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -0.33%
- 6-Monatsänderung
- 45.38%
- Jahresänderung
- 29.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K