YEXT: Yext Inc
8.79 USD 0.07 (0.80%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YEXT за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.63, а максимальная — 8.80.
Следите за динамикой Yext Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости YEXT
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Yext beats Q2 estimates with 16% revenue growth, driven by Hearsay acquisition
- Yext earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- MVST's Expansion in China: How Does This Play for Customer Demand?
- Yext stock hits 52-week high at $9.16
- Strength Seen in Yext (YEXT): Can Its 8.8% Jump Turn into More Strength?
- Yext stock rises after CEO Walrath offers $9 per share buyout proposal
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Yext CEO offers to take company private in $1.1 billion deal
- Yext CEO proposes to acquire company at $9 per share
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- uCloudlink Group Inc. Sponsored ADR (UCL) Q2 Earnings Meet Estimates
- First Advantage (FA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Yext: Signs Of Stabilizing ARR Are Encouraging (NYSE:YEXT)
- Yext Launches Research Program to Power the Future of SEO and Marketing Strategy
- Yext Inc. holds annual meeting, elects Class II directors
- Yext: A Two-Year Check-In Reveals A Company Treading Water (NYSE:YEXT)
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Crude Oil Falls Over 1%; ISM Services PMI Tumbles In May - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Asana (NYSE:ASAN)
- Guidewire Software Posts Upbeat Q3 Results, Joins Yext, REV Group And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Guidewire Software (NYSE:GWRE), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Tesla, Palantir among Wednesday’s market cap stock movers
- DA Davidson raises Yext stock price target following strong results
- B. Riley upgrades Yext stock to buy on improved KPIs and outlook
- Yext, Inc. (YEXT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.63 8.80
Годовой диапазон
5.51 9.20
- Предыдущее закрытие
- 8.72
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- Low
- 8.63
- High
- 8.80
- Объем
- 1.607 K
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- 42.46%
- Годовое изменение
- 27.21%
