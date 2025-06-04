通貨 / YEXT
YEXT: Yext Inc
8.96 USD 0.20 (2.28%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YEXTの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり8.78の安値と9.03の高値で取引されました。
Yext Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.78 9.03
1年のレンジ
5.51 9.20
- 以前の終値
- 8.76
- 始値
- 8.79
- 買値
- 8.96
- 買値
- 9.26
- 安値
- 8.78
- 高値
- 9.03
- 出来高
- 2.249 K
- 1日の変化
- 2.28%
- 1ヶ月の変化
- -0.44%
- 6ヶ月の変化
- 45.22%
- 1年の変化
- 29.67%
