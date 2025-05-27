Moedas / XRX
XRX: Xerox Holdings Corporation
3.76 USD 0.09 (2.45%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XRX para hoje mudou para 2.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.63 e o mais alto foi 3.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Xerox Holdings Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.63 3.79
Faixa anual
3.44 11.29
- Fechamento anterior
- 3.67
- Open
- 3.72
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Low
- 3.63
- High
- 3.79
- Volume
- 2.381 K
- Mudança diária
- 2.45%
- Mudança mensal
- -3.09%
- Mudança de 6 meses
- -22.15%
- Mudança anual
- -63.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh