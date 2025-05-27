Währungen / XRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XRX: Xerox Holdings Corporation
4.01 USD 0.02 (0.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XRX hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.90 bis zu einem Hoch von 4.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xerox Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XRX News
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Xerox downgraded to ’B’ from ’B+’ by S&P on cash flow concerns
- Texas Instruments: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Recursion Pharma CEO Gibson sells shares worth $3.26 million
- Xerox president Bruno departs for CEO role, Pastor to succeed
- Interpreting Xerox (XRX) International Revenue Trends
- Xerox: Strategic Picture Is Becoming Clearer, But Core Business Remains Weak (NASDAQ:XRX)
- Xerox Holdings Stock Declines 2.8% Since Q2 Earnings Miss
- HP Inc.: A High-Yielding Dividend Stock With Good Recovery Potential (NYSE:HPQ)
- Xerox Holdings Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XRX)
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Compared to Estimates, Xerox (XRX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Xerox Q2 2025 slides: Losses widen as company bets on Lexmark acquisition
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Xerox partners with Kyocera to re-enter cut-sheet inkjet market
- Xerox posts quarterly loss as tariffs and costs weigh on margins
- Xerox Holdings Q2 Preview: I'm Rooting For You, Xerox! (NASDAQ:XRX)
- Xerox’s senior unsecured notes downgraded to ’B’ by S&P Global
- How To Buy Stocks Using Technical Analysis Of Past Winners To Spot Emerging Growth Stocks
- Xerox completes $1.5 billion acquisition of Lexmark
- Xerox (XRX) Executives Buy Company Stock After 40% Drop in Share Price - TipRanks.com
- Xerox shareholders approve equity plan amendment
Tagesspanne
3.90 4.15
Jahresspanne
3.44 11.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.99
- Eröffnung
- 4.01
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Tief
- 3.90
- Hoch
- 4.15
- Volumen
- 3.518 K
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 3.35%
- 6-Monatsänderung
- -16.98%
- Jahresänderung
- -61.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K