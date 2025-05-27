货币 / XRX
XRX: Xerox Holdings Corporation
3.79 USD 0.04 (1.07%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XRX汇率已更改1.07%。当日，交易品种以低点3.71和高点3.82进行交易。
关注Xerox Holdings Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XRX新闻
日范围
3.71 3.82
年范围
3.44 11.29
- 前一天收盘价
- 3.75
- 开盘价
- 3.73
- 卖价
- 3.79
- 买价
- 4.09
- 最低价
- 3.71
- 最高价
- 3.82
- 交易量
- 3.581 K
- 日变化
- 1.07%
- 月变化
- -2.32%
- 6个月变化
- -21.53%
- 年变化
- -63.42%
