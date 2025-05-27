Валюты / XRX
XRX: Xerox Holdings Corporation
3.75 USD 0.12 (3.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XRX за сегодня изменился на 3.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.58, а максимальная — 3.76.
Следите за динамикой Xerox Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.58 3.76
Годовой диапазон
3.44 11.29
- Предыдущее закрытие
- 3.63
- Open
- 3.65
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Low
- 3.58
- High
- 3.76
- Объем
- 8.153 K
- Дневное изменение
- 3.31%
- Месячное изменение
- -3.35%
- 6-месячное изменение
- -22.36%
- Годовое изменение
- -63.80%
