通貨 / XRX
XRX: Xerox Holdings Corporation
3.99 USD 0.32 (8.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XRXの今日の為替レートは、8.72%変化しました。日中、通貨は1あたり3.63の安値と4.00の高値で取引されました。
Xerox Holdings Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XRX News
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Xerox downgraded to ’B’ from ’B+’ by S&P on cash flow concerns
- Texas Instruments: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Recursion Pharma CEO Gibson sells shares worth $3.26 million
- Xerox president Bruno departs for CEO role, Pastor to succeed
- Interpreting Xerox (XRX) International Revenue Trends
- Xerox: Strategic Picture Is Becoming Clearer, But Core Business Remains Weak (NASDAQ:XRX)
- Xerox Holdings Stock Declines 2.8% Since Q2 Earnings Miss
- HP Inc.: A High-Yielding Dividend Stock With Good Recovery Potential (NYSE:HPQ)
- Xerox Holdings Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XRX)
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Compared to Estimates, Xerox (XRX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Xerox Q2 2025 slides: Losses widen as company bets on Lexmark acquisition
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Xerox partners with Kyocera to re-enter cut-sheet inkjet market
- Xerox posts quarterly loss as tariffs and costs weigh on margins
- Xerox Holdings Q2 Preview: I'm Rooting For You, Xerox! (NASDAQ:XRX)
- Xerox’s senior unsecured notes downgraded to ’B’ by S&P Global
- How To Buy Stocks Using Technical Analysis Of Past Winners To Spot Emerging Growth Stocks
- Xerox completes $1.5 billion acquisition of Lexmark
- Xerox (XRX) Executives Buy Company Stock After 40% Drop in Share Price - TipRanks.com
- Xerox shareholders approve equity plan amendment
1日のレンジ
3.63 4.00
1年のレンジ
3.44 11.29
- 以前の終値
- 3.67
- 始値
- 3.72
- 買値
- 3.99
- 買値
- 4.29
- 安値
- 3.63
- 高値
- 4.00
- 出来高
- 7.087 K
- 1日の変化
- 8.72%
- 1ヶ月の変化
- 2.84%
- 6ヶ月の変化
- -17.39%
- 1年の変化
- -61.49%
