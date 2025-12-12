- Visão do mercado
XRPN: Armada Acquisition Corp. II
A taxa do XRPN para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.19 e o mais alto foi 10.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Armada Acquisition Corp. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XRPN hoje?
Hoje Armada Acquisition Corp. II (XRPN) está avaliado em 10.19. O instrumento é negociado dentro de 10.19 - 10.25, o fechamento de ontem foi 10.17, e o volume de negociação atingiu 42. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XRPN em tempo real.
As ações de Armada Acquisition Corp. II pagam dividendos?
Atualmente Armada Acquisition Corp. II está avaliado em 10.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.97% e USD. Monitore os movimentos de XRPN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XRPN?
Você pode comprar ações de Armada Acquisition Corp. II (XRPN) pelo preço atual 10.19. Ordens geralmente são executadas perto de 10.19 ou 10.49, enquanto 42 e -0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XRPN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XRPN?
Investir em Armada Acquisition Corp. II envolve considerar a faixa anual 10.10 - 10.34 e o preço atual 10.19. Muitos comparam -0.10% e -0.97% antes de enviar ordens em 10.19 ou 10.49. Estude as mudanças diárias de preço de XRPN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Armada Acquisition Corp. II?
O maior preço de Armada Acquisition Corp. II (XRPN) no último ano foi 10.34. As ações oscilaram bastante dentro de 10.10 - 10.34, e a comparação com 10.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Armada Acquisition Corp. II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Armada Acquisition Corp. II?
O menor preço de Armada Acquisition Corp. II (XRPN) no ano foi 10.10. A comparação com o preço atual 10.19 e 10.10 - 10.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XRPN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XRPN?
No passado Armada Acquisition Corp. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.17 e -0.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.17
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 10.19
- High
- 10.25
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- -0.97%
- Mudança anual
- -0.97%
