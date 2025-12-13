报价部分
货币 / XRPN
XRPN: Armada Acquisition Corp. II

10.19 USD 0.02 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRPN汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.25进行交易。

关注Armada Acquisition Corp. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

XRPN股票今天的价格是多少？

Armada Acquisition Corp. II股票今天的定价为10.19。它在10.19 - 10.25范围内交易，昨天的收盘价为10.17，交易量达到57。XRPN的实时价格图表显示了这些更新。

Armada Acquisition Corp. II股票是否支付股息？

Armada Acquisition Corp. II目前的价值为10.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.97%和USD。实时查看图表以跟踪XRPN走势。

如何购买XRPN股票？

您可以以10.19的当前价格购买Armada Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在10.19或10.49附近，而57和-0.59%显示市场活动。立即关注XRPN的实时图表更新。

如何投资XRPN股票？

投资Armada Acquisition Corp. II需要考虑年度范围10.10 - 10.34和当前价格10.19。许多人在以10.19或10.49下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看XRPN价格图表，了解每日变化。

Armada Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Armada Acquisition Corp. II的最高价格是10.34。在10.10 - 10.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Armada Acquisition Corp. II的绩效。

Armada Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？

Armada Acquisition Corp. II（XRPN）的最低价格为10.10。将其与当前的10.19和10.10 - 10.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRPN股票是什么时候拆分的？

Armada Acquisition Corp. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.17和-0.97%中可见。

日范围
10.19 10.25
年范围
10.10 10.34
前一天收盘价
10.17
开盘价
10.25
卖价
10.19
买价
10.49
最低价
10.19
最高价
10.25
交易量
57
日变化
0.20%
月变化
-0.10%
6个月变化
-0.97%
年变化
-0.97%
13 十二月, 星期六