XRPN: Armada Acquisition Corp. II
Il tasso di cambio XRPN ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.19 e ad un massimo di 10.25.
Segui le dinamiche di Armada Acquisition Corp. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XRPN oggi?
Oggi le azioni Armada Acquisition Corp. II sono prezzate a 10.19. Viene scambiato all'interno di 10.19 - 10.25, la chiusura di ieri è stata 10.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XRPN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Armada Acquisition Corp. II pagano dividendi?
Armada Acquisition Corp. II è attualmente valutato a 10.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XRPN.
Come acquistare azioni XRPN?
Puoi acquistare azioni Armada Acquisition Corp. II al prezzo attuale di 10.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.19 o 10.49, mentre 42 e -0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XRPN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XRPN?
Investire in Armada Acquisition Corp. II implica considerare l'intervallo annuale 10.10 - 10.34 e il prezzo attuale 10.19. Molti confrontano -0.10% e -0.97% prima di effettuare ordini su 10.19 o 10.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XRPN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Armada Acquisition Corp. II?
Il prezzo massimo di Armada Acquisition Corp. II nell'ultimo anno è stato 10.34. All'interno di 10.10 - 10.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Armada Acquisition Corp. II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Armada Acquisition Corp. II?
Il prezzo più basso di Armada Acquisition Corp. II (XRPN) nel corso dell'anno è stato 10.10. Confrontandolo con gli attuali 10.19 e 10.10 - 10.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XRPN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XRPN?
Armada Acquisition Corp. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.17 e -0.97%.
- Chiusura Precedente
- 10.17
- Apertura
- 10.25
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Minimo
- 10.19
- Massimo
- 10.25
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- -0.97%
- Variazione Annuale
- -0.97%
