- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XRPN: アルマダ・アクイジションII
XRPNの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.19の安値と10.25の高値で取引されました。
アルマダ・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
XRPN株の現在の価格は？
アルマダ・アクイジションIIの株価は本日10.19です。10.19 - 10.25内で取引され、前日の終値は10.17、取引量は50に達しました。XRPNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
アルマダ・アクイジションIIの株は配当を出しますか？
アルマダ・アクイジションIIの現在の価格は10.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.97%やUSDにも注目します。XRPNの動きはライブチャートで確認できます。
XRPN株を買う方法は？
アルマダ・アクイジションIIの株は現在10.19で購入可能です。注文は通常10.19または10.49付近で行われ、50や-0.59%が市場の動きを示します。XRPNの最新情報はライブチャートで確認できます。
XRPN株に投資する方法は？
アルマダ・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅10.10 - 10.34と現在の10.19を考慮します。注文は多くの場合10.19や10.49で行われる前に、-0.10%や-0.97%と比較されます。XRPNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
アルマダ・アクイジションIIの株の最高値は？
アルマダ・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.34でした。10.10 - 10.34内で株価は大きく変動し、10.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アルマダ・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
アルマダ・アクイジションIIの株の最低値は？
アルマダ・アクイジションII(XRPN)の年間最安値は10.10でした。現在の10.19や10.10 - 10.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XRPNの動きはライブチャートで確認できます。
XRPNの株式分割はいつ行われましたか？
アルマダ・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.17、-0.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.17
- 始値
- 10.25
- 買値
- 10.19
- 買値
- 10.49
- 安値
- 10.19
- 高値
- 10.25
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.10%
- 6ヶ月の変化
- -0.97%
- 1年の変化
- -0.97%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前