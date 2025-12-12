クォートセクション
通貨 / XRPN
XRPN: アルマダ・アクイジションII

10.19 USD 0.02 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

XRPNの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.19の安値と10.25の高値で取引されました。

アルマダ・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XRPN株の現在の価格は？

アルマダ・アクイジションIIの株価は本日10.19です。10.19 - 10.25内で取引され、前日の終値は10.17、取引量は50に達しました。XRPNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

アルマダ・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

アルマダ・アクイジションIIの現在の価格は10.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.97%やUSDにも注目します。XRPNの動きはライブチャートで確認できます。

XRPN株を買う方法は？

アルマダ・アクイジションIIの株は現在10.19で購入可能です。注文は通常10.19または10.49付近で行われ、50や-0.59%が市場の動きを示します。XRPNの最新情報はライブチャートで確認できます。

XRPN株に投資する方法は？

アルマダ・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅10.10 - 10.34と現在の10.19を考慮します。注文は多くの場合10.19や10.49で行われる前に、-0.10%や-0.97%と比較されます。XRPNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

アルマダ・アクイジションIIの株の最高値は？

アルマダ・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.34でした。10.10 - 10.34内で株価は大きく変動し、10.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アルマダ・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

アルマダ・アクイジションIIの株の最低値は？

アルマダ・アクイジションII(XRPN)の年間最安値は10.10でした。現在の10.19や10.10 - 10.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XRPNの動きはライブチャートで確認できます。

XRPNの株式分割はいつ行われましたか？

アルマダ・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.17、-0.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.19 10.25
1年のレンジ
10.10 10.34
以前の終値
10.17
始値
10.25
買値
10.19
買値
10.49
安値
10.19
高値
10.25
出来高
50
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
-0.97%
1年の変化
-0.97%
