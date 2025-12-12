- Обзор рынка
XRPN: Armada Acquisition Corp. II
Курс XRPN за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.19, а максимальная — 10.25.
Следите за динамикой Armada Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRPN сегодня?
Armada Acquisition Corp. II (XRPN) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 10.19 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Armada Acquisition Corp. II?
Armada Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения XRPN на графике в реальном времени.
Как купить акции XRPN?
Вы можете купить акции Armada Acquisition Corp. II (XRPN) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 42 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRPN?
Инвестирование в Armada Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.34 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают -0.10% и -0.97% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены XRPN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Armada Acquisition Corp. II?
Самая высокая цена Armada Acquisition Corp. II (XRPN) за последний год составила 10.34. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.34, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Armada Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Armada Acquisition Corp. II?
Самая низкая цена Armada Acquisition Corp. II (XRPN) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.19 и 10.10 - 10.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRPN?
В прошлом Armada Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и -0.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.17
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 10.19
- High
- 10.25
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -0.97%
- Годовое изменение
- -0.97%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
