XRPN: Armada Acquisition Corp. II

10.19 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRPN за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.19, а максимальная — 10.25.

Следите за динамикой Armada Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRPN сегодня?

Armada Acquisition Corp. II (XRPN) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 10.19 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Armada Acquisition Corp. II?

Armada Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения XRPN на графике в реальном времени.

Как купить акции XRPN?

Вы можете купить акции Armada Acquisition Corp. II (XRPN) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 42 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRPN?

Инвестирование в Armada Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.34 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают -0.10% и -0.97% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены XRPN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Armada Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Armada Acquisition Corp. II (XRPN) за последний год составила 10.34. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.34, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Armada Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Armada Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Armada Acquisition Corp. II (XRPN) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.19 и 10.10 - 10.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRPN?

В прошлом Armada Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и -0.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.19 10.25
Годовой диапазон
10.10 10.34
Предыдущее закрытие
10.17
Open
10.25
Bid
10.19
Ask
10.49
Low
10.19
High
10.25
Объем
42
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-0.97%
Годовое изменение
-0.97%
